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11:02 07.11.2021

В Минобороны разработали ряд нормативных документов в рамках цифровой трансформации ведомства

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В Минобороны разработали ряд нормативных документов в рамках цифровой трансформации ведомства

В системе Министерства обороны Украины сделан очередной шаг по формированию современного видения перспектив цифровой трансформации и его внедрению в практическую деятельность органов войск (сил), сообщило Управление прессы и информации Министерства обороны Украины.

"Соответствующими органами военного управления завершена разработка и введение в действие ряда важных нормативных документов указанного направления: "Политики цифровой трансформации, цифрового развития, информатизации и обеспечения информационной безопасности в системе Министерства обороны Украины" и "Концепции развития IT-инфраструктуры Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины", - указано в сообщении.

По словам заместителя Минобороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Юлия Гере, положениями Стратегии военной безопасности Украины предусмотрено внедрение современных информационных и космических технологий, автоматизацию управленческих процессов и цифровизацию деятельности в силах обороны Украины с соответствующим уровнем защищенности информации, что обрабатывается. Отдельно отмечено, что документы разработаны в тесном сотрудничестве с научными учреждениями, иностранными партнерами и структурами гражданского общества с учетом подходов, стандартов и практик соответствующей деятельности в оборонных ведомствах стран НАТО и государств-партнеров.

Как сообщается, приведенные документы являются основой для дальнейшего развития единой информационной среды.

Отмечается, что документы по политике цифровой трансформации не являются неизменными, они будут уточняться в соответствии с изменениями среды безопасности, появлением новых технологий и вооружения и военной техники, перспективными тенденциями в развитии IT-отрасли.

Теги: #цифровая #минобороны #трансформация
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