Green Deal

16:16 27.09.2021

Стратегия «зеленой» трансформации Украины будет представлена до конца октября – вице-премьер

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Стратегия «зеленой» трансформации Украины будет представлена до конца октября – вице-премьер

Кабинет министров намерен презентовать стратегию «зеленой» трансформации Украины до конца октября, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает портал Green Deal.

«До конца октября будет презентована Стратегия «зеленой» трансформации Украины, связанная с решениями относительно «зеленого» перехода в ЕС. В рамках стратегии мы дополнительно сообщим о финансовых инструментах и объеме ресурсов, доступ к которым смогут получить украинские предприниматели», — цитируется Стефанишина в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, Украина в соответствии с Обновленным национально определяемым взносом в Парижское соглашение должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% уровня 1990 года, а к 2060-му – достичь климатической нейтральности. Такие цели поставлены и утверждены постановлением Кабмина от 30 июля 2021 года.

Теги: #стефанишина #зеленая #трансформация
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