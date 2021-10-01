Милованов на заседании "Слуги народа" в Трускавце представит План трансформации страны

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов представит План трансформации страны на выездном заседании фракции "Слуга народа" 1 октября, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"Тимофей Милованов представит План трансформации страны, который был создан на основе всех наработок команды. Именно этот план представил президент Украины во время визита в США", - написала она в своём Телеграм-канале в пятницу.

Палийчук отметила, что этот план будет отрабатываться и на второй день заседания фракции 2 октября. "Депутаты и чиновники разобьются на 8 групп и выработают меры по выполнению Плана трансформации на 2021-2023 годы. В частности, речь идет о ключевых реформах, проектах, законопроектах, механизмах внедрения реформ", - добавила она.