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16:53 06.09.2019

Wizz Air предупреждает о возможных задержках рейсов из-за загруженности авиапространства ЕС

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Wizz Air предупреждает о возможных задержках рейсов из-за загруженности авиапространства ЕС

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air предупреждает о возможных задержках рейсов 7-8 сентября в связи с крупнейшей в 2019 году загруженностью воздушного пространства Евросоюза.

"Wizz Air обращается к пассажирам с просьбой проверять расписание рейсов на сайтах аэропортов отправления, а также заблаговременно прибывать в аэропорты", - говорится в сообщении пресс-службы компании в пятницу.

Согласно сообщению компании, в текущем году Wizz Air открыла десять новых маршрутов из Украины. Всего в настоящее время лоукост-перевозчик предлагает украинским пассажирам 53 маршрута в 13 европейских стран.

С момента выполнения своего первого международного рейса из Киева в Лондон в 2008 году Wizz Air перевезла более 9 млн пассажиров.

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам в 44 странах. По состоянию на август 2019 года его авиапарк состоит из 115 самолетов Airbus A320, A321ceo и Airbus A321neo.

Теги: #рейсы #wizz_air #задержки
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