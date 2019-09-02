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14:00 02.09.2019

Генпрокуратура возобновит функцию по координации деятельности органов криминальной юстиции – Рябошапка

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Генпрокуратура возобновит функцию по координации деятельности органов криминальной юстиции – Рябошапка

Генеральная прокуратура Украины возобновит свою функцию по координации деятельности органов криминальной юстиции, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка и отметил необходимость изменить работу системы органов досудебного расследования.

"Генеральная прокуратура восстановит со своей стороны функцию координации деятельность органов криминальной юстиции. Для этого есть все предусмотренные законом механизмы, но, к сожалению, эта функция была утрачена, не была реализована, из-за чего мы очень часто видим бессистемность работы, очень часто конфликты между правоохранительными органами. К сожалению, иногда еще встречаются случаи показухи и компанейщины. Всего этого быть не должно", - сказал Рябошапка на совещании в Офисе президента Украины в понедельник.

Он также заявил, что правоохранительная система должна защищать бизнес, который ведут законным путем.

"И должна сделать все, чтобы система органов досудебного расследования, система органов криминальной юстиции не была источником незаконного обогащения руководителей", - заявил генпрокурор.

Он подчеркнул, что в ближайшее время должно произойти перезагрузка, обновление и очищение Генеральной прокуратуры как координирующей и центральной институции в сфере криминальной юстиции.

Рябошапка выразил надежду, что парламент в ближайшее время утвердит законопроект, который позволит перезагрузить прокуратуру.

Кроме того, он заявил о намерении обновить в целом систему криминальной юстиции.

"Речь идёт не только об уголовном праве, уголовном процессуальном праве, а также об изменении работы системы органов досудебного расследования. И здесь Генеральная прокуратура как координирующая институция будет играть лидирующую роль", - заявил генпрокурор.

Теги: #рябошапка #гпу
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