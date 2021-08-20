Следствие в отношении Медведчука и Козака завершено, материалы переданы защите

Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в государственной измене и разграблении национальных ценностей завершено, материалы производства открыты стороне защиты, говорится в обращении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора в пятницу.

При этом фамилии нардепов не называются, однако из сути и деталей подозрения следует, что речь идет о народных депутатах фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Викторе Медведчуке, который в настоящее время находится под домашним арестом, и Тарасе Козаке, находящемся в розыске.

"Материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены… После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, Офис генпрокурора готов к обвинениям в преследовании оппозиции, информационным атакам и препятствовании в работе, однако доказательства собраны "и мы готовы идти с ними в суд".

"Двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. Народные избранники, которые присягали на верность Украине и обязывались защищать ее суверенитет и независимость, обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в один из самых тяжелых времен нашей истории", - рассказала генпрокурор.

Венедиктова сообщила о наличии у следствия доказательств, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая", расположеного в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. "Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем на 38 млрд грн", - отметила она.

Кроме того, по данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов власти РФ, осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовке, а также содействовали в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве, рассказала генпрокурор. "По сути, они оказывали иностранной стране помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это ни что иное, как государственная измена", - подчеркнула Венетиктова.

По ее словам, речь идет о передаче конфиденциальной информации по одной из воинских частей украинской армии, а также об активном участии в разработке т.н. "проекта Луч", направленного на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов РФ, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины.

"Нам придется принять серьезный процессуальный бой. Но… мы уверены в своей позиции и продемонстрируем работу прокуроров и следователей в европейском соревновательном процессе. Отдельно хочу сказать, что на этом мы не останавливаемся. Мы осуществляем процессуальное руководство в ряде других уголовных производств по преступлениям в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и экономической безопасности Украины, в которых могут быть причастны как бывшие, так и нынешние народные депутаты Украины", - резюмировала Венедиктова.

Как сообщалось, 11 мая Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.