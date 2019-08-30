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14:28 30.08.2019

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Коломбо и Тель-Авив, авиакомпании "Джоника" – из Киева и Одессы в Тель-Авив

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Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Коломбо и Тель-Авив, авиакомпании "Джоника" – из Киева и Одессы в Тель-Авив

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины одобрила заявку авиакомпании "Джоника" на выполнение чартерных рейсов Киев – Тель-Авив и Одесса – Тель-Авив (Израиль), а также авиакомпании SkyUp на выполнение регулярных рейсов Киев – Коломбо (Шри-Ланка) и чартерных Киев – Тель-Авив.

Согласно обнародованному на сайте ведомства решению, ООО "Авиакомпания "Джоника" может осуществлять чартерные рейсы из Киева в Тель-Авив 12 раз в неделю, из Одессы в Тель-Авив – четыре раза в неделю для перевозок хасидских паломнических групп на период празднования еврейского Нового года с 25 сентября по 5 октября 2019 года.

SkyUp может осуществлять регулярные рейсы из Киева в Коломбо (Шри-Ланка) два раза в неделю с 1 октября 2019 года, а также рейсы из Киева в Тель-Авив семь раз в неделю для перевозки хасидских паломников с 25 сентября по 4 октября 2019 года.

При этом Госавиаслужба отказала SkyUp в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии по маршруту Киев – Зальцбург (Австрия) на регулярной основе два раза в неделю.

Кроме того, служба отказала авиакомпаниям "Зетавиа" и "Константа" внести изменения в документ о праве на эксплуатацию воздушных линий для авиационных перевозок в других государствах.

Ранее Госавиаслужба одобрила заявки авиакомпаний Windrose и "Atlasjet-Украина" на выполнение рейсов Киев - Тель-Авив, а также заявки авиакомпании SkyUp на рейсы Львов - Тель-Авив и Запорожье - Тель-Авив.

Теги: #джоника #госавиаслужба #skyup
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