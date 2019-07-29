События

13:13 29.07.2019

Основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на исследовательскую группу

1 мин читать

Британский журналист и основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хоггинс заявил, что российские хакеры, вероятно, связаны с кибератаками на эту группу, расследующую резонансные события.

"Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я полагаю, что частота атак, осуществляемых российскими агентами, - будь то хакеры, тролли или СМИ - позволяет оценить влиятельность ресурса", - написал Хоггинс в своем "Твиттере".

По его словам, Bellingcat в настоящее время занимается расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Кроме того, кибератаки могут быть связаны с пятилетней годовщиной крушения над Украиной пассажирского самолета рейса MH17, в котором западные страны обвиняют Россию, уверен Хоггинс.

В "Твиттере" Bellingcat уточняется, что объектом кибератак стал, в частности, сервис веб-почты ProtonMail. Он отличается от многих других почтовых сервисов тем, что письма между его пользователями всегда шифруются автоматически. Сервис ProtonMail используется сотрудниками Bellingcat для повышения безопасности переписки.

Bellingcat - исследовательская группа, основанная в 2014 году британским журналистом Элиотом Хиггинсом. По словам ее создателей, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований, которые касаются резонансных событий.

В мае этого года Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые, по ее утверждениям, имели отношение к гибели рейса MH17 в 2014 году.

Теги: #bellingcat
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:59 27.07.2019
Основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на исследовательскую группу

Основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на исследовательскую группу

21:00 26.09.2018
Предполагаемый отравитель Скрипалей мог воевать на востоке Украины - расследование Bellingcat

Предполагаемый отравитель Скрипалей мог воевать на востоке Украины - расследование Bellingcat

19:10 08.12.2017
Следствие по сбитому на Донбассе малазийскому "Боингу" учла информацию Bellingcat

Следствие по сбитому на Донбассе малазийскому "Боингу" учла информацию Bellingcat

10:47 23.06.2016
Группа Bellingcat опубликовала спутниковые снимки, доказывающие, что сепаратисты перевезли в Снежное ЗРК "Бук" в день, когда был сбит малазийский "Боинг"

Группа Bellingcat опубликовала спутниковые снимки, доказывающие, что сепаратисты перевезли в Снежное ЗРК "Бук" в день, когда был сбит малазийский "Боинг"

09:28 16.06.2016
Bellingcat нашел фотографии, подтверждающие появление российской техники вблизи украинской границы в августе 2014

Bellingcat нашел фотографии, подтверждающие появление российской техники вблизи украинской границы в августе 2014

00:00 04.05.2016
Исключена вероятность того, что находившийся в районе запуска ракеты по МН17 ЗРК "Бук" был захвачен у украинской воинской части - расследование Bellingcat

Исключена вероятность того, что находившийся в районе запуска ракеты по МН17 ЗРК "Бук" был захвачен у украинской воинской части - расследование Bellingcat

14:28 03.05.2016
Эксперты Bellingcat во вторник обнародуют новый отчет по расследованию авиакатастрофы малазийского "Боинга"

Эксперты Bellingcat во вторник обнародуют новый отчет по расследованию авиакатастрофы малазийского "Боинга"

10:26 24.02.2016
Эксперты Bellingcat назвали имена, вероятно, причастных к крушению малазийского "Боинга" летом 2014 г.

Эксперты Bellingcat назвали имена, вероятно, причастных к крушению малазийского "Боинга" летом 2014 г.

15:05 08.10.2015
Малайзийский "Боинг" был сбит ракетой "земля-воздух" из "Бука", привезенного из России – сайт Bellingcat

Малайзийский "Боинг" был сбит ракетой "земля-воздух" из "Бука", привезенного из России – сайт Bellingcat

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики на Донбассе с полуночи огонь не открывали – Минобороны

Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен – Украины

Глава таможенной службы Нефьодов стал одним из лекторов "Слуги народа"

Синод УПЦ (МП) создал комиссию по вопросам обмена пленных

Рассмотрение апелляции прокуратуры на отмену подозрения в госизмене экс-главе района Харькова перенесено

"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уик-энд

В США скончалась актриса, чьим голосом говорила Минни Маус

В понедельник утром подозрения на судей ОАСК поступили на подпись замгенпрокурора

Секретарь СНБО поддержал инициативу премьера объявить новый конкурс СРП на шельфе

Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за участие в НВФ и содействие оккупации Россией Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА