Основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на исследовательскую группу

Британский журналист и основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хоггинс заявил, что российские хакеры, вероятно, связаны с кибератаками на эту группу, расследующую резонансные события.

"Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я полагаю, что частота атак, осуществляемых российскими агентами, - будь то хакеры, тролли или СМИ - позволяет оценить влиятельность ресурса", - написал Хоггинс в своем "Твиттере".

По его словам, Bellingcat в настоящее время занимается расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Кроме того, кибератаки могут быть связаны с пятилетней годовщиной крушения над Украиной пассажирского самолета рейса MH17, в котором западные страны обвиняют Россию, уверен Хоггинс.

В "Твиттере" Bellingcat уточняется, что объектом кибератак стал, в частности, сервис веб-почты ProtonMail. Он отличается от многих других почтовых сервисов тем, что письма между его пользователями всегда шифруются автоматически. Сервис ProtonMail используется сотрудниками Bellingcat для повышения безопасности переписки.

Bellingcat - исследовательская группа, основанная в 2014 году британским журналистом Элиотом Хиггинсом. По словам ее создателей, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований, которые касаются резонансных событий.

В мае этого года Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые, по ее утверждениям, имели отношение к гибели рейса MH17 в 2014 году.