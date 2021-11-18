Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

Украинские следственные органы изучат материалы, изложенные в отчёте Bellingcat, заверила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Расследование есть, оно проводится, какие ещё будут допросы проводиться следствием, думаю, лучше вам спросить непосредственно в ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях", - сказала генпрокурор журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, будут ли украинские правоохранительные органы изучать материалы расследования в рамках уголовного дела и будет ли повторно допрошен глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Все материалы (расследования - ИФ), которые проводят журналисты, нами всегда тщательно изучаются, всегда приобщаются к делу. Поэтому будут изучаться, будут приобщаться", - добавила она.

Венедиктова напомнила, что уголовные производства по "вагнергейту" были открыты несколькими правоохранительными органами. "Потом эти дела были объединены и переданы в том числе в ГБР", - указала она.

По её словам, все указания прокуратуры в рамках расследования были летом прошлого года.

"Что было сделано, чего не было сделано, думаю, сейчас некорректно это проговаривать - это история независимости органа досудебного расследования и возможности прокуратуры", - сказала генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, что лично она думает о допущениях, которые были сделаны в расследовании Bellingcat, Венедиктова сказала: "Я не могу говорить допущениями и оценками, я могу говорить установленными фактами и процессуальными конструкциями, которыми мы оперируем".

Генпрокурор подчеркнула, что прокуроры были привлечены к расследованию временной следственной комиссии.

"Я бы не хотела давать оценки... давайте дождёмся каких-то результатов", - заключила Венедиктова.