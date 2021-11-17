Ермак не отвечал и не отвечает за планы разведки – советник главы ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак не отвечал и не отвечает за планы украинской разведки, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя опубликованное текстовое расследование Bellingcat, касающееся спецоперации по задержанию группы наемников-"вагнеровцев", подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе.

"В тот период времени действительно было очень много внимания к попыткам договориться о прекращении огня на Донбассе. Это важнейшая договорённость, которая реально привела к самой длинной тишине на фронте за все годы войны. Андрей Ермак действительно отвечал за эту договорённость. И, естественно, он регулярно подчёркивал важность корректного отношения к переговорному процессу. Но за что он точно не отвечал и не отвечает – так это за какие-либо планы разведки", - сообщил Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он также добавил, что планы той или иной разведывательной службы не обсуждаются в открытом формате и не требуют специфических политических приказов "сверху".

"Тем более очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, которое не имеет права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то он был бы точно отвергнут любым грамотным руководителем разведки", - сказал советник руководителя Офиса президента.

Кроме того, комментируя расследование Bellingcat, Подоляк отметил, что почти вся информация в расследовании базируется на интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб, в частности с бывшим начальников Главного управления разведки министерства обороны Украины Василием Бурбой. Он также обратил внимание на то, что по каждому существенному пункту в тексте расследователи Bellingcat делают оговорку – "это (то или иное обстоятельство – ИФ) не удалось независимо верифицировать".

"То есть подчёркивается, что это только слова вполне конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание – это ответственность только самих этих людей", - подчеркнул Подоляк.

Он также указал на то, что Bellingcat "не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то "слил" (спецоперацию – ИФ), как это обществу рассказывали в течение полутора лет".