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12:55 18.11.2021

ВСК должна продолжить расследование срыва операции по задержанию "вагнеровцев", считают в оппозиции

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ВСК должна продолжить расследование срыва операции по задержанию "вагнеровцев", считают в оппозиции

В парламентской оппозиции после обнародования материалов Вellingcat об операции украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев" высказываются за продолжение расследования "слива" операции новой временной следственной комиссией (ВСК) Верховной Рады.

"Мы и далее будем продолжать настаивать на создании действительно настоящей ВСК. Проект решения мы давно зарегистрировали, но до сих пор он даже не вынесен на обсуждение Верховной Рады", - сказала народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

Она подчеркнула, что не выдерживает никакой критики цинизм, с которым "скармливают сегодня обществу работу ВСК (под руководством народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой - ИФ)".

Климпуш-Цинцадзе утверждает, что международные партнеры Украины с самого первого дня срыва спецоперации украинских спецслужб знали, что "президент и его команда врет".

Народный депутат убеждена, что в результате "слива" операции большая агентурная сеть была поставлена под удар и уничтожена.

По мнению заместителя главы фракции "Голос" Романа Костенко, ВСК должна продолжить работу и выяснить правду.

"Сейчас она должна продолжить свою работу и работать с теми, кто может быть причастен к "сливу" этой операции", - сказал Костенко журналистам.

По его словам, ВСК создана не для того, чтобы защищать президента, а чтобы рассказать всем правду о происшедшем.

Он подчеркнул, что сейчас идет речь "не о наличии спецоперации, а о возможной государственной измене высшего руководства государства".

Как рассказал журналистам народный депутат, экс-глава СБУ (2006-2010, 2014-2015гг) Валентин Наливайченко (фракция "Батькивщина"): "Руководитель спецслужбы не мог разглашать секретные планы… Руководство службы не должно согласовывать на финальной стадии с каким- либо чиновником какие-либо детали операции, а тем более их разглашать".

Он уточнил, что если спецоперация согласована с президентом на начальном этапе, то операция продолжается, и "это нонсенс, когда на финальной стадии (спецслужбы) сомневаются, выполнять ее или нет".

"При чем тут договоренность о возможном перемирии с задержанием и арестом военных преступников?!" - сказал Наливайченко.

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин, в 2010-2014 годах занимавший пост главы Администрации президента, рассказал журналистам, что глава Офиса президента - "это человек, который имеет доступ к абсолютно всей секретной информации, существующей в государстве".

В то же время Левочкин считает, что глава Офиса президента не может давать какие-то распоряжения спецслужбам.

"Я считаю, что нет (не может давать распоряжения - ИФ), потому что все-таки Офис президента - это вспомогательный орган, который работает на президента", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что никто, кроме президента, не может давать указания разведывательным органам, поскольку они подчиняются только ему.

При этом Левочкин отметил, что "в рамках своих полномочий президент может поручать главе Офиса принимать участие в совещаниях, доносить позицию президента до любых чиновников в государстве".

Теги: #оппозиция #вангергейт #bellingcat
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