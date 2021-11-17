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18:55 17.11.2021

К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

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К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

Подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года, сообщают расследователи Bellingcat.

"По словам трех бывших офицеров службы безопасности, разговаривавших с Bellingcat, в том числе бывшего директора ГУР МОУ Василия Бурбы, этот окончательный оперативный сценарий был представлен и одобрен политическим руководством Украины в начале июля 2020 года. Он включал в себя поимку и задержание 33 наемников путем организации аварийной посадки на украинскую территорию самолета, доставляющего объекты к их фиктивному месту дислокации", - указывается в отчете по итогам расследования.

Как установили расследователи, ГУР МО Украины потребовалась помощь СБУ в составлении короткого списка наемников, которые были наиболее важны для Украины с точки зрения правоохранительных органов. Однако, для привлечения к операции СБУ, требовалось одобрение Офиса президента. Кроме того, по словам опрошенных оперативников, одобрение политического руководства страны требовалось, поскольку готовящаяся операция могла значительно обострить напряженность между Украиной и Россией.

"По словам опрошенных бывших сотрудников ГУР МО Украины, президент Украины впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного понедельничного брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб. Собеседники сказали нам, что президент Владимир Зеленский в целом одобрил операцию 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. Этот концептуальный план, по словам бывших оперативников, был подготовлен и утвержден тогдашним министром обороны 1 июля 2020 года", - указывается в отчете.

После того, как план операции был одобрен, два старших офицера, отвечающих за проект - Василий Бурба, тогдашний директор ГУР МО Украины, и Руслан Баранецкий, заместитель директора СБУ - регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации плана.

В Bellingcat заявили, что не смогли проверить разговор, якобы имевший место за день до проведения спецоперации по задержанию бойцов ЧВК "Вагнера" между Бурбой и Ермаком, в ходе которой тот предлагал перенести спецоперацию, чтобы добиться вступления в силу соглашения о прекращении огня на Донбассе, а администрация президента не предоставила комментариев к этому расследованию.

"Бурба… и Баранецкий… прибыли в Офис президента за день до отъезда наемников… Бурба и Баранецкий намеревались презентовать последнюю информацию о предстоящей спецоперации. Однако в тот момент президент Зеленский был занят, и, как сказал Бурба Bellingcat, они не смогли встретиться с ним лично", - говорится в сообщении.

В Bellingcat отмечают, что, по словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. "Накануне президент Зеленский достиг соглашения с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о прекращении огня на Донбассе… которое должно было вступить в силу с 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, позиция Офиса президента заключалась в том, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, прекращение огня сорвется еще до его начала", - говорится в сообщении.

Бурба в ответ сказал, что задержка на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны наемников, либо к появлению подозрений среди белорусских или российских контрразведывательных служб, либо и к тому, и другому. Представители Офиса президента, пытаясь пойти навстречу команде ГУР Минобороны, предложили сократить срок переноса спецоперации до четырех дней и перенести захват наемников на 29 июля 2020 года, что позволило бы перемирию хотя бы вступить в силу. Руководители разведки посчитали, что найти новый комплект билетов за такой короткий срок - дело незначительное, но пообещали посмотреть, что можно сделать, и на следующее утро, когда первая группа наемников из 33 человек уже выезжала из Москвы в Минск, команда ГУР смогла успешно перебронировать билеты не на среду, 29 июля, а на четверг, 30 июля. Второй группе из 13 наемников поменяли билеты на субботу, 1 августа. Позже этим утром Бурба сказал, что сообщил в канцелярию президента, что план все еще выполняется, хотя и с пятидневной задержкой.

Однако в дни, когда 33 наемника сели на автобус и отправились в путь, в Беларуси было неспокойно: в преддверии президентских выборов действующий президент Беларуси Александр Лукашенко "охотился за теми, в ком видел противников", говорится в публикации. После того, как прибывшие в Минск наемники были поселены в гостинице за городом, за ними была организована слежка, а затем они были задержаны и допрошены на предмет того, знают ли они оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича. "По словам одного из наемников, поговорившего с Bellingcat, допрашивавшие их люди выглядели уверенными, что имеют дело с участниками будущего переворота, и даже спрашивали, возможно ли, что наемники не знали, что их собираются использовать для свержения правительства. Другие участники группы описывали события похожим образом", - говорится в сообщении Bellingcat.

Несмотря на искренние отрицания вины, наемников обвинили в подготовке государственного переворота и массовых беспорядках совместно с арестованными оппозиционерами Тихановским и Статкевичем.

В Bellingcat дают понять, что именно принятое в последний момент решение отложить активную часть операции на несколько дней привело к срыву спецоперации. "25 июля дерзкая операция, казалось, шла по плану… Однако в последний момент было принято решение отложить активную часть операции на несколько дней. Новая дата отлета в Турцию была установлена на 30 июля, а группа наемников в ожидании отправки заселилась сначала в гостиницу в Минске, а потом на курорт за городом. Рано утром предпоследнего дня, который они должны были провести в гостинице, здание взяли штурмом белорусские спецназовцы. Они задержали наемников, тем самым ненамеренно сорвав украинскую спецоперацию", – говорится в публикации.

Как сообщалось, 19 августа 2020 году Бурба в интервью агентству "Интерфакс-Украина" на просьбу прокомментировать распространяемую в СМИ информацию о том, что операция спецслужб Украины по поимке "вагнеровцев" была сорвана утечкой со стороны окружения президента, он ответил: "Такая информация отсутствует".

При этом он отметил, что по этому делу "в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов", которые "направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины". "Безусловно, наши оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны. И проводят соответствующее документирование тех или иных действий. Безусловно, также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных "расследований", придуманных и реализованных российскими спецтехнологами, недопустимо", - подчеркнул руководитель ГУР.

По его словам, "тем более, являются абсолютно нелепыми домыслами версии о возможном участии президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам". "Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным", - подчеркнул Бурба.

Теги: #вагнеровцы #bellingcat
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