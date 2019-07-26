ГБР готово предоставить информацию НАБУ и Генпрокуратуре относительно возможного вмешательства судей в деятельность Госбюро - Труба

Государственное бюро расследований (ГБР) готово предоставить информацию Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Генеральной прокуратуре Украины относительно возможном вмешательства судей в деятельность ГБР, сообщил директор Госбюро Роман Труба.

"Сегодня представители НАБУ и ГПУ обнародовали информацию о возможном вмешательстве судей в деятельность ГБР: в досудебное расследование в рамках уголовного производства, а также в проведение конкурсов, в том числе – ликвидациии второй конкурсной комиссии. Мы готовы предоставить нашим коллегам необходимую информацию и способствовать установлению всех обстоятельств", - написал Труба в своем Телеграмм-канале в пятницу.

"В то же время сообщаю, что в настоящее время работники ГБР на допросы не вызывались", - добавил он.

Ранее в этот день руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал, что в ходе расследования дел Майдана проверялись на причастность к совершению преступлений действующих судьи Окружного административного суда г.Киева.

Он указал, что Генпрокуратура совместно с НАБУ провела ряд следственных действий в Окружном админсуде Киева.

В пятницу на брифинге журналистам продемонстрировали видеозапись с аудио переговоров якобы руководства ОАСК. Исходя из видеоматериалов, глава суда Павел Вовк даёт указания адвокатам и судьям решать вопросы с Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). "К плану Вовка были привлечены не только судьи Окружного админсуда, но и сотрудники ГБР", - говорится в тексте, который сопровождает видеоролик.

Указано, что неправомерные действия главы суда Вовка были направлены на приостановление квалификационного оценивания судей ВККС.