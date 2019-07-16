Волкер надеется на обмен заключенными между РФ и Украиной

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассчитывает, что Россия и Украина проведут обмен заключенными и что это укрепит доверие между двумя странами.

"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на этот обмен заключенными. Это будет важным шагом для укрепления доверия и воссоединения заключенных с их семьями. Если все пройдет успешно, это будет результатом прямого участия президентов Зеленского и Путина", - написал Волкер в "Твиттере" во вторник.

11 июля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.

Во вторник сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" достигнута договоренность об обмене "определенного числа" пленных.

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных ", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.