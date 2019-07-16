Совет ЕС принял меры воздействия на Турцию в связи с бурением кипрского шельфа

Совет ЕС принял в понедельник заключения по бурению Турцией шельфа в исключительной экономической зоне Кипра, в которых объявляется о ряде мер, в том числе о временном прекращении ряда переговорных форматов с Анкарой.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции совет принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией", - говорится в постановлении, распространенном в Брюсселе.

Совет также одобрил предложение Еврокомиссии сократить объем помощи Турции по подготовке к вступлению в ЕС за 2020 год и предложил Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, особенно в том, что касается кредитования с государственной поддержкой.

"Совет продолжает заниматься этим вопросом и в соответствии с выводами Европейского совета от 20 июня, предлагает высокому представителю (ЕС по иностранным делам - ИФ) и (Европейской) комиссии продолжить работу над вариантами целевых мер в свете продолжающихся буровых работ в Восточном Средиземноморье. Совет будет внимательно следить за развитием событий и при необходимости вернется к этому вопросу", - сказано в документе.

Совет ЕС выразил сожаление, что, несмотря на неоднократные просьбы Евросоюза прекратить незаконную деятельность по бурению в Восточном Средиземноморье, Турция продолжает буровые работы на запад от Кипра и предприняла вторую операцию по бурению на северо-восток от Кипра внутри его территориальных вод.

"Совет подтверждает, что эта незаконная деятельность имеет серьезные негативные и непосредственные последствия для всего комплекса отношений ЕС-Турция. Совет вновь призывает Турцию воздерживаться от акций подобного рода, действовать в духе добрососедства и уважать суверенитет и суверенные права Республики Кипр в соответствии с международным правом", - отмечается в заключениях Совета ЕС.

В Брюсселе подчеркивают, что вопрос разграничения исключительных экономических зон и континентального шельфа должен решаться путем диалога и добронамеренных переговоров при полном уважении международного права и в соответствии с принципом добрососедства.

ЕС заявил о своей готовности поддержать усилия, развернутые под эгидой ООН, чтобы сотрудничать со сторонами с целью создать условия, необходимые для содействия возобновлению переговоров для достижения глобального урегулирования кипрского вопроса.

"В связи с этим совет напоминает, что считает основополагающим, чтобы Турция обязалась и способствовала поиску такого урегулирования, включая его внешние аспекты, в рамках ООН, согласно соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН, принципам и нормам, на которых основан ЕС", - говорится в документе, принятом Советом ЕС.