Функции Мининформполитики в случае его ликвидации должны быть переданы в другое ведомство

В Министерстве информационной политики считают, что функции министерства в случае его ликвидации должны быть переданы в другое ведомство.

"Думаю, что функции министерства в условиях его ликвидации должны быть переданы в другое ведомство. Так как вызовы гибридной войны, частью которой есть когнитивная война, не исчезли", - заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова.

В свою очередь, государственный секретарь Мининформполитики Артем Биленко отметил агентству, что насколько ему известно, в Офисе президента на данный момент разрабатывается новое видение того, как реагировать на вызовы информационной безопасности Украины.

"Без понимания этого видения, сложно что-то оценивать", - констатировал госсекретарь.

"Я знаю, что с целью понравиться избирателям у нас любят "умножить на ноль" или "перезагружать в ноль"... Мне трудно понять, что кроется за этими словами", - сказал замминистра информполитики Дмитрий Золотухин в комментарии агентству.

В то же время, он отметил, что его устроит любое решение парламентского большинства, когда она будет сформирована. "Я был готов всегда, и сейчас готов сотрудничать в полной мере и на всех уровнях с кем угодно для защиты украинского информационного пространства. Жаль, до сих пор ко мне никто не обращался с такими вопросами", - добавил Золотухин.

Как сообщалось, 15 июля кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", советник команды президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что политсила "Слуга народа" выступает за упразднение Мининформполитики. "Министерство информационной политики мы планируем это... перезагрузить в ноль", - сказал Потураев.