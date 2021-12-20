Экономика

10:23 20.12.2021

Функции ФГИ нужно разделить на агентство по управлению активами госсобственности и агентство по их продаже - Арахамия

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Функции ФГИ нужно разделить на агентство по управлению активами госсобственности и агентство по их продаже - Арахамия

Функции Фонда госимущества (ФГИ) Украины следует разделить, в частности, на агентство по управлению активами госсобственности и агентство по их продаже, полагает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В Фонде госимущества изначально заложен конфликт интересов: его руководитель осуществляет две функции – управление активами (сдача в аренду) и их продажа. С одной стороны, он должен продавать все, что можно продать и как можно скорее. А это значит, продавать дешевле. А с другой стороны, есть активы, которые приносят хорошую прибыль от сдачи в аренду. И если правильно работать с арендаторами, можно существенно повысить эти доходы", – пояснил Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Во избежание и надо разделить эти две функции: создать агентство управления активами, задача которого - собрать максимальную сумму от аренды, и агентство по продаже", – добавил он.

Арахамия уточнил, что это (агентства – ИФ) будут "крупные государственные риэлторы, которые с помощью инвестбанкиров будут готовить объекты для продажи".

"В этом случае у каждого из агентств будет абсолютно четкий показатель эффективности. Если я управляю активами, значит, показатели моей работы – средства от сдачи в аренду, капитализация активов, а если я продаю, то о моей эффективности говорят цена продажи, ее скорость, количество проданных объектов", – сказал глава фракции.

При нынешней структуре ФГИ добиться оптимальной его работы сложно, кто бы ни возглавил его, добавил Арахамия.

По его словам, в настоящее время фракция ведет поиск нового кандидата на должность главы ФГИ на замену Дмитрию Сенниченко.

"Подыскиваем кандидата. Уход главы ФГИ Дмитрия Сенниченко был предсказуем по одной причине: план приватизации и факт приватизации, как говорят, - две большие разницы", – прокомментировал Арахамия.

Теги: #фги #функции #арахамия
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