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10:38 23.12.2020

Telegram с 2021 начнет зарабатывать на предоставлении новых функций пользователям с расширенными потребностями - Дуров

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Telegram с 2021 начнет зарабатывать на предоставлении новых функций пользователям с расширенными потребностями - Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что со следующего года мессенджер начнет монетизироваться, предлагая новый функционал для бизнеса и пользователей с расширенными потребностями, при этом все текущие сервисы останутся бесплатными.

"Со следующего года Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво - большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения", - написал Дуров в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными.

"Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно",- подчеркнул он.

Кроме того, все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. "Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу",- заявил Дуров.

Теги: #функции #telegram
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