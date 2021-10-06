Экономика

09:21 06.10.2021

Глава Гостаможни считает нереалистичной идею передачи таможне функции валютного контроля таможенного режима переработки

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Глава Гостаможни считает нереалистичной идею передачи таможне функции валютного контроля таможенного режима переработки

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин считает нереалистичной идею передачи таможне функции валютного контроля таможенного режима переработки, однако допускает возможность расширения объема информации, которую таможня передает в Национальный банк (НБУ).

"Сейчас в определенных кругах обсуждают возможность передачи Гостаможне функции валютного контроля таможенного режима переработки. Но мне эта идея кажется нереалистичной, поскольку это не входит в функционал таможни", – сказал Рябикин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

К тому же ведомство не обладает ни соответствующими специалистами, ни техническими возможностями, добавил он.

"А вот для улучшения взаимодействия с Нацбанком и помощи регулятору в валютном контроле, на мой взгляд, возможно бы было рассмотреть вопрос о расширении объема информации, которая передается от нас в Нацбанк.", – указал Рябикин.

В Украине в сентябре 2018 были приняты изменения в Таможенный кодекс, которые предусмотрели возможность помещения товаров под таможенный режим переработки вне зависимости от вида договора и форм расчетов. Это благоприятный для внешних инвесторов режим, который позволяет завезти в страну сырье без уплаты налогов, произвести готовую продукцию и реализовать ее на экспорт.

"Сегодня 355 предприятий перерабатывают иностранное сырье в этом режиме на таможенной территории Украины", – сообщил Рябикин.

"Напомню: в Украине субъектами валютного надзора являются Национальный банк и налоговая служба. Таможня в этой истории выполняет полутехническую функцию. Мы участвуем в валютном контроле только в части передачи информации из таможенных деклараций Нацбанку в соответствии со специальной инструкцией регулятора", – указал он.

При этом объем передаваемой информации ограниченный – по четырем из 54 граф, которые значатся в документе, пояснил глава ведомства.

Теги: #гостаможня #функции #рябикин
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