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20:37 10.07.2019

В Киеве презентовали популяризирующую Украину короткометражку "Смачного"

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В Киеве презентовали популяризирующую Украину короткометражку "Смачного"

В Киеве состоялась презентация популяризирующего Украину короткометражного фильма "Приятного аппетита", снятого по заказу Министерства информационной политики Украины.

"Этот проект - пример того, как хочется показать Украину иностранцам... Мы вдохновлялись такими всемирно известными проектами, как "Париж - это любовь", "Лондон, я люблю тебя"... Думаю, нам удалось создать серию фильмов об Украине и украинцах, которые действительно вдохновляют приехать сюда", - сказал государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко в ходе презентации фильма в среду в Киеве.

По словам советника министра информполитики по вопросам международной коммуникации Марины Соботюк, данная короткометражка будет отправлена на множество международных фестивалей и конкурсов, как и предыдущая работа, а в 2020 году будет представлена широкому кругу зрителей.

Короткометражка "Смачного" показывает историю о двух поварах - украинце Николае и французе Патрике, которым удалось совместить гастрономические возможности Украины и Франции и создать новый непревзойденный вкус. Идея создания ленты принадлежит Мининформполитики, а сняла ее компания Best Friends Film.

Работа является продолжением прошлогодней ленты "Дякую", в которой японец путешествовал по Украине, открывая ее зрителям в мире.

Как сообщалось, Мининформполитики намерено в 2019 году представить полнометражный фильм на основе трех короткометражек, популяризирующих Украину.

Первая короткометражная лента из триптиха "Дякую" показывает Украины глазами японского туриста как интересную, гостеприимную, самобытную страну с увлекательными пейзажами и богатой историей. Ленту также сняла Best Friends Film по заказу Мининформполитики.

Теги: #смачного #мип #фильм
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