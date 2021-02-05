Экономика

13:28 05.02.2021

Рада разделила функции АМКУ в конкурентной политике и работе с обжалованием тендеров

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Рада разделила функции АМКУ в конкурентной политике и работе с обжалованием тендеров

Верховная Рада приняла во втором повторном чтении законопроект №3132 об усовершенствовании работы Антимонопольного комитета (АМКУ), предполагающий внедрение в ведомстве института уполномоченных по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок.

За законопроект в целом проголосовали 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Этот законопроект - первый шаг в комплексной антимонопольной реформе. Он разделяет функции АМКУ в конкурентной политике и как органа обжалования в публичных закупках", - пояснила в комментарии агентству автор законопроекта, замглавы парламентского комитета по вопросам экономической политики Роксолана Пидласа ("Слуга народа").

Как указано в пояснительной записке, законопроект отдельно определяет полномочия АМКУ как органа обжалования в публичных закупках и предусматривает создание Комиссии по рассмотрению жалоб о нарушениях законодательства в сфере публичных закупок. Она должна состоять, как минимум, из трех госуполномоченных комитета по рассмотрению таких жалоб.

"Фактически сейчас госуполномоченные АМКУ вместо расследования антиконкурентных сговоров занимаются обжалованием тысяч тендеров и разбираются, кто и как закупил молоко для школ. Это важная функция для того, чтобы государственные средства использовались эффективно, но во всем мире обжалованием тендеров занимается отдельная палата или отдельный орган, а не уполномоченный антипономольного органа", - пояснила Пидласа.

Таким образом, после вступления закона в силу АМКУ получит отдельных госуполномоченных, которые будут заниматься исключительно обжалованиями тендерных закупок, добавила она.

Теги: #законопроект #функции #амку
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