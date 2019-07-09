САП обжалует оправдательный приговор в деле одесского завода "Краян"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует оправдательный приговор в деле городского головы Одессы Геннадия Труханова относительно покупки горсоветом Одессы по завышенной стоимости здания бывшего завода "Краян".

"…прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением. (…) после ознакомления с полным текстом приговора прокуроры САП подадут апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в сообщении САП в "Фейсбук".

В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

В свою очередь, НАБУ заявило о поддержке позиции САП. "НАБУ поддерживает намерения САП обжаловать оправдательный приговор в деле "Краяна"", - сообщается на странице Бюро в "Фейсбук".

Как сообщил руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин, во вторник Малиновский райсуд Одессы вынес оправдательный приговор в деле Труханова относительно покупки горсоветом Одессы по завышенной стоимости здания ОАО ХК "Краян".

По информации местного издания "Думская", суд полностью оправдал Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана.