Одесский суд оправдал мэра Труханова и других фигурантов дела о покупке здания завода "Краян"

Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор в деле городского головы Одессы Геннадия Труханова относительно покупки горсоветом по завышенной стоимости здания ОАО ХК "Краян".

"Одесский суд оправдал Труханова и всех его сообщников", - написал глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин в соцсети "Фесйсбук" во вторник.

Как сообщает местное издание "Думская", суд полностью оправдал Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не доказана.

По информации издания, около 16:16 вторника в суд явился бывший президент Грузии, кандидат в народные депутаты Украины Михаэл Саакашвил, а в коридоре началась толкотня и суматоха. Через пару минут полиция оцепила зал и выдворила Саакашвили из здания суда. Помещение, где зачитывают приговор, закрыли изнутри, чтоб активисты не могли прорваться.

Накануне, 8 июля, Малиновский райсуд Одессы признал недопустимым ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания ОАО ХК "Краян", за которое горсовет, по версии следствия, уплатил завышенную цену.

"Там эксперты собирали доказательства, которые вообще запрещено эксперту делать. Кроме того, осмотр места происшествия произведен с существенным нарушением, а сама экспертиза является производным уже от этого", – пояснил адвокат Труханова Александр Лысак интернет-изданию "Украинская правда".

Защита утверждает, что определить рыночную стоимость в условиях нестабильного рынка невозможно, отсутствует методическая база для экспертов по определению рыночной стоимости.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре "Украинской правде" рассказали, что считают экспертизу стоимости крайне важным для дела доказательством.

Недопустимым доказательством суд также назвал сообщение о подозрении Труханову и нескольким его вероятным сообщникам.