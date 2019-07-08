Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии депутата Романа Козака (фракция "Оппозиционный блок") в связи с покупкой им телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации" до сих пор отсутствует в едином государственном реестре деклараций, хотя релиз о сделке был выпущен 14 июня.

Согласно информации в госреестре, Козак уже значится конечным бенефициаром телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

Про покупку в 2018 году телеканалов NewsOne и "112 канал" депутат отчитался оперативно, подав в госреестр соответствующие сообщения через неделю или прямо в день появления сообщений о покупке.

Однако в настоящее время последним сообщением о существенном изменении имущественного состояния Козака в реестре является датированное концом декабря прошлого года сообщение о получение 31,58 млн грн дивидендов от его кипрской компании Turul Investments Limited.

В годовой декларации депутата информация о приобретенных вещателях телеканала ZIK отсутствует.

Как сообщалось, Медиахолдинг "Новости" 14 июня 2019 года распространил релиз о том, что Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", владельцами которого до последнего времени был бизнесмен Петр Дыминский.

"Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть из информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными, и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "Новости", - отметил депутат, который входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Выручка ТРК "Мост ТВ" в 2017 году составила 16,73 млн грн при чистой прибыли 0,54 млн грн, "ТРК "Новые коммуникации" – 17,99 млн грн при чистом убытке 8,01 млн грн. Данные за 2018 год пока отсутствуют

14 декабря минувшего года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы "112 Украины", оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн. Речь идет о покупке ООО "Ариадна ТВ" (оценено в 14,71 млн грн), "Новый формат ТВ" (11,49 млн грн), "ТВ Выбор" (8,11 млн грн), "Телерадиокомпания "112-ТВ" (14,36 млн грн.), "Лидер ТВ" (10,4 млн грн.), "Партнер ТВ" (8,37 млн грн.), "Сей.ТВ Системз" (2,38 млн грн), "Информационное агентство "112.юэй" (2,97 млн грн) и "Информационное агентство "112-Украина" (0,1 млн грн).

Ранее, 12 октября минувшего года, Козак отчитался о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа) с оценкой 41,98 млн млн грн.

За день до этого он отчитался о получении 96,61 млн грн дивидендов от кипрской Turul Investments Limited, которая в конце декабря 2017 года уже перечислила ему 36,3 млн грн дивидендов.

Козак на момент избрания в Раду был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы.

Согласно декларации, в 2018 году, помимо указанных выше дивидендов, он получил 366,49 тыс. грн зарплаты. На счетах у депутата на конец прошлого года были, в частности, $0,35 млн, EUR2,42 млн и 5,05 млн грн. Депутат на конец прошлого года владел также 50% в "Укрсвис Легал Сервисис". Согласно госреестру, в настоящее время эта компания, вторым партнером которой выступает швейцарец Патрик Александер Стач, находится в стадии прекращения деятельности.

Козак также задекларировал, что на конец 2018 года, как и годом ранее, был конечным бенефициаром кипрских Hakail Limited и Havanor Management Limited, Revelon Investments LTD (Британские Виргинские о-ва), а также одноименных ООО "Добробут-Инвест" с адресами юррегистрации в Ялте и Москве.

Брат Т.Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий.