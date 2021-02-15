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17:43 15.02.2021

В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

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В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

 В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ТРК "Новые коммуникации" (телеканал "ZIK") к президенту Украины, в котором истец оспаривает указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

"Постановлением от 15 февраля 2021 года по делу №9901/33/21 исковое заявление ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления", - сообщает пресс-служба Верховного суда на странице в Facebook.

Кроме этого, как отмечается, истец не предоставил суду доказательства, подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения СНБО, СБУ, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по одному из исков по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского о применении санкции в отношении трех телеканалов.

КАС назначил дело к рассмотрению на 15 марта в 12:00.

 

Теги: #иск #суд #zik
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