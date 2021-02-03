Сайт телеканала ZIK переехал на новый домен zikua.tv, с предыдущего zik.ua в настоящее время работает перенаправление.

"Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". Владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать", - сообщается на сайте ZIK.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Министерство культуры и информационной политики просит YouTube закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" на данной платформе.