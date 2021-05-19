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18:50 19.05.2021

Суд обязал Сбербанк отказаться от доменного имени sberbank.ua в пользу Ощадбанка

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Суд обязал Сбербанк отказаться от доменного имени sberbank.ua в пользу Ощадбанка

Северный апелляционный хозсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск государственного Ощадбанка (Киев) к Сбербанку России и его дочернему украинскому банку, и призвал последнего отказаться от доменного имени sberbank.ua, сообщила пресс-служба суда в среду.

"Решением суда также запрещено Сбербанку незаконно использовать товарный знак "Сбербанк" по свидетельству Украины, владельцем которого является Ощадбанк. Кроме того, обязано ЧП Олейникова И.В. осуществить переделегирование доменного имени sberbank.ua в пользу Ощадбанка", – указано в сообщении.

Как сообщалось, кассационный хозсуд Верховного суда Украины на заседании 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" собственностью Ощадбанка.

Теги: #домен #сбербанк #суд #ощадбанк
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