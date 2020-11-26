Телеком

14:24 26.11.2020

Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни"

2 мин читать
Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку с 14 по 29 декабря 2020 года ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK", Львов).

Как сообщается на сайте регулятора в четверг, основанием для проверки стала трансляция анонса телемарафона "Реванш соросятни". Анонс телемарафона зафиксировано 11 ноября 2020 года (в 23:47) и 12 ноября 2020 года (в 09:43, 11:52 и 12:37) хронометражем 2 мин. 33 сек.

"Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США, в отношении которых телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя", - отмечает Нацсовет.

Регулятор отметил, что эти лексемы формируют у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц по признакам принадлежности к названным категориям, "разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года".

Нацсовет считает, что подобные заявления украинской общенациональной телерадиокомпании могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера и как такие, что вызывают ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей.

"Телеканал, производя и распространяя подобные высказывания, должен учитывать общую напряженную ситуацию в Украине, связанную со многими вызовами, которые угрожают существованию страны. Также должен учитывать то, что некоторые сообщения могут создавать дополнительную напряженность в обществе, провокации и прецеденты насилия среди населения Украины, формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, их граждан, следствием чего может быть ситуация, которая будет угрожать национальной безопасности и территориальной целостности Украины", - добавили в Нацсовете.

Теги: #телерадиовещание #нацсовет #zik
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 26.11.2020
Нацсовет по телерадиовещанию передаст в суд протоколы о нарушении предвыборной агитации "112 Украина", "НАШ", Newsone и еще 6 телеканалами

Нацсовет по телерадиовещанию передаст в суд протоколы о нарушении предвыборной агитации "112 Украина", "НАШ", Newsone и еще 6 телеканалами

14:20 16.11.2020
Нацсовет по телерадиовещанию до 10 декабря проведет внеплановые проверки 12 компаний "1+1 media" по структуре собственности

Нацсовет по телерадиовещанию до 10 декабря проведет внеплановые проверки 12 компаний "1+1 media" по структуре собственности

16:24 11.11.2020
Кабмин сменил гендиректора КРРТ

Кабмин сменил гендиректора КРРТ

02:32 30.10.2020
Нацсовет по телерадиовещанию продлил "Зеонбуду" все лицензии провайдера цифрового ТВ

Нацсовет по телерадиовещанию продлил "Зеонбуду" все лицензии провайдера цифрового ТВ

15:49 29.10.2020
Нацсовет по телерадиовещанию назначил двух членов набсовета НОТУ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил двух членов набсовета НОТУ

12:12 07.10.2020
В "Слуге народа" предлагают Раде запретить телерадиоорганизациям отрицать факты военной агрессии РФ

В "Слуге народа" предлагают Раде запретить телерадиоорганизациям отрицать факты военной агрессии РФ

21:40 29.09.2020
На заседании Нацсовета реформ в Виннице обсудили реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям

На заседании Нацсовета реформ в Виннице обсудили реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям

17:56 03.09.2020
Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" за ролик ко Дню Независимости

Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" за ролик ко Дню Независимости

17:54 03.09.2020
Нацсовет по телерадиовещанию согласовал возможный перенос сроков полного отключения "аналога" в Украине на 2021г

Нацсовет по телерадиовещанию согласовал возможный перенос сроков полного отключения "аналога" в Украине на 2021г

17:21 03.09.2020
Нацсовет по телерадиовещанию лишил радио "Прямой FM" лицензии

Нацсовет по телерадиовещанию лишил радио "Прямой FM" лицензии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

ПОСЛЕДНЕЕ

Возможное введение спецпошлин на импорт проводов может замедлить внедрение 4G в селах – AmCham

"1+1 media" с 27 ноября закрывает "Телекритику" из-за коронакризиса

"Киевстар" запустил 4G на частотах 900 МГц во всех областях Украины

"Фокстрот" подключился к опции для оплаты клиентами товаров с помощью чат-бота в Viber

Google может впервые соединить Сауд.Аравию и Израиль магистральной ВОЛС

Украинец создал современные мобильные приложения для неслышащих и слабослышащих

Спрос на IT-специалистов в Украине вырос на 50% в третьем квартале - GlobalLogic

lifecell призывает правительство не отменять коэффициент для налогообложения частот, предусматривающий скидку 25%

"Киевстар" просит Минцифры поспособствовать работе операторской розницы и партнеров во время второго локдауна

Покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов, модель финансирования прорабатывается - "Vodafone Украина"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА