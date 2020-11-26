Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку с 14 по 29 декабря 2020 года ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK", Львов).

Как сообщается на сайте регулятора в четверг, основанием для проверки стала трансляция анонса телемарафона "Реванш соросятни". Анонс телемарафона зафиксировано 11 ноября 2020 года (в 23:47) и 12 ноября 2020 года (в 09:43, 11:52 и 12:37) хронометражем 2 мин. 33 сек.

"Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США, в отношении которых телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя", - отмечает Нацсовет.

Регулятор отметил, что эти лексемы формируют у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц по признакам принадлежности к названным категориям, "разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года".

Нацсовет считает, что подобные заявления украинской общенациональной телерадиокомпании могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера и как такие, что вызывают ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей.

"Телеканал, производя и распространяя подобные высказывания, должен учитывать общую напряженную ситуацию в Украине, связанную со многими вызовами, которые угрожают существованию страны. Также должен учитывать то, что некоторые сообщения могут создавать дополнительную напряженность в обществе, провокации и прецеденты насилия среди населения Украины, формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, их граждан, следствием чего может быть ситуация, которая будет угрожать национальной безопасности и территориальной целостности Украины", - добавили в Нацсовете.