Возле офиса телеканала NewsOne в Киеве участники акции против "телемоста" зажгли файеры

В Киеве возле здания телеканала NewsOne началась акция протеста против так называемого "телемоста" с пророссийским пропагандистским телеканалом.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 20:00 понедельника у здания телеканала NewsOne собралось около 150 человек, преимущественно активистов партии "Национальный корпус" и других националистических организаций.

В начале митинга его участники забросали территорию телеканала файерами и взрывпакетами.

Затем с импровизированной трибуны начали выступать активисты. Они возлагают ответственность за то, что в Украине работают пророссийские СМИ, на президента Украины и Верховную Раду

Также митингующие требуют привлечь к уголовной ответственности главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Кроме того, активисты призывают украинцев прийти во вторник, 9 июля, на 10:00 к зданию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием отобрать лицензию у телеканала NewsOne.

В данный момент территория телеканала оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии – всего около 200 правоохранителей. Также на прилегающих улицах размещены автобусы и автозаки правоохранителей.

На данный момент сотрудники полиции не прибегают к каким-либо действиям в отношении митингующих. На месте присутствует начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

На телеканале NewsOne заявили, что телемост станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", апеллировав к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)". В то же время NewsOne не уточняет название канала, с которым планировался телемост.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что цель анонсированного телемоста – разделить украинцев на два лагеря в преддверии выборов и призвал граждан не поддаваться на провокации.

В понедельник телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.