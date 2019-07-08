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14:31 08.07.2019

Генпрокуратура открыла дело по подготовке телеканалом NewsOne телемоста с РФ, собственник вызван на допрос, готовится представление на арест активов

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Генпрокуратура открыла дело по подготовке телеканалом NewsOne телемоста с РФ, собственник вызван на допрос, готовится представление на арест активов

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены в связи с планами украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Он также сообщил о вызове на допрос владельца телеканала и готовящемся представлении об аресте активов телеканала.

"Причастные - от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", - написал Луценко.

Теги: #телемост #генпрокуратура #newsone
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