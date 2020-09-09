Зеленский принял участие в телемосте "Студенчество объединяет Украину" между студентами из Хмельницкого и Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область посетил Хмельницкий политехнический колледж Национального университета "Львовская политехника", в котором сейчас обучается более 1,5 тыс. студентов на дневной и заочной форме.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, ему рассказали, что в 2020 году колледж одним из первых в стране выполнил набор по полному лицензионному объему.

Учебный план колледжа на 80% состоит из лабораторной работы. Ежегодно студенты становятся призерами всеукраинских олимпиад. Кроме того, у воспитанников нет проблем с трудоустройством – они сразу находят работу, а 20-25% продолжают обучение.

Директор Хмельницкого политеха Вадим Овчарук положительно отметил и поблагодарил за подписание президентом закона о профессиональном образовании, что позволяет колледжам развиваться. "Мы сегодня готовы выпустить того конкурентоспособного специалиста, который будет влиять на развитие Украины", - отметил он.

Зеленский осмотрел выставки разработок и достижений слушателей и преподавателей колледжа. Президенту, в частности, представили совершенствования компьютерных систем, что позволяет строить любой процесс хозяйствования с помощью автоматизированной системы управления. Также показали 3D-принтер, который может создавать сложные механизмы за один раз.

Кроме того, студенты продемонстрировали тренажер для совершенствования навыков практического управления автомобилем. Аналоги стоят 200 тыс. грн, а этот обошелся лишь в 16 тыс. грн.

Также глава государства принял участие в телемосте "Студенчество объединяет Украину", во время которого на связи с Хмельницким были студенты Мариупольского строительного колледжа.

Во вступительном слове президент подчеркнул, что приветствует любое объединение украинцев, ведь это гарантирует нашу независимость и суверенитет.

"Вы - на большом расстоянии, но расстояния между вами, уверен, больше нет. И там, и здесь люди одинаковые. Одинаково молодые, одинаково красивые, вижу это даже через маски, вижу одинаковую, очень патриотическую одежду", - подчеркнул он.

Участники телемоста из Мариуполя рассказали, что мечтают в будущем восстанавливать Донбасс вместе со студентами Хмельницкого колледжа.

Глава государства поинтересовался у мариупольских студентов, слышат ли они сейчас выстрелы. Ему ответили, что сейчас, во время перемирия, в городе, а это в 15 км от линии разграничения, все спокойно. "Очень рад, что сейчас нет выстрелов", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский вместе с участниками телемоста сформировали символический дистанционный мост единства и сделали фото на память.