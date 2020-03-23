Медицина

09:51 23.03.2020

В ближайшее время состоится телемост китайских врачей с украинскими медиками для передачи опыта борьбы с коронавирусом - Шмыгаль

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В ближайшее время состоится телемост китайских врачей с украинскими медиками для передачи опыта борьбы с коронавирусом - Шмыгаль

Телемост китайских врачей с украинскими медиками для передачи опыта борьбы с коронавирусом состоится в ближайшее время, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. Обратился с просьбой предоставить нам практическую помощь в преодолении этой болезни", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что Китай любезно согласился сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами.

"Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник. Искренне благодарен господину Сяньжуну и Китая за поддержку", - добавил

Теги: #медики #коронавирус #телемост #шмыгаль
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