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14:36 24.03.2020

Шмыгаль открыл первый телемост между украинскими и китайскими врачами, который будет проводиться на регулярной основе

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Шмыгаль открыл первый телемост между украинскими и китайскими врачами, который будет проводиться на регулярной основе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об открытии первого телемоста между украинскими медиками и ведущими китайскими врачами, и отметил, что такой формат будет проводиться на регулярной основе.

«Только что в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной Республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами. В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим», - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По мнению премьера, это первая встреча в подобном формате. «Договорились, что телемосты между врачами будет проходить на более регулярной основе в рабочем порядке», - добавил он.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #телемост #китай
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