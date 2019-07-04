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13:41 04.07.2019

Нацсовет по телерадиовещанию объявит цифровой конкурс для местного вещания в многоканальной телесети МХ-5

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Нацсовет по телерадиовещанию объявит цифровой конкурс для местного вещания в многоканальной телесети МХ-5

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг утвердил конкурсные условия и принял решение о проведении конкурса на свободных каналах в многоканальной телесети МХ-5 в стандарте DVB-T2 (MPEG-4) для местного вещания.

Всего на цифровой конкурс будет выставлено 35 каналов многоканальной телесети МХ-5 в 11 населенных пунктах. В частности, в Днепре - 5 программ; а также в Днепропетровской области: в Вольногорске - 3 программы, в Желтых Водах - 3 программы, в Першотравенске - 3 программы, в Никополе - 3 программы, в Покрове - 3 программы

Кроме того, на конкурс будут выставлены в Запорожье 4 программы, в Макарове и Переяслав-Хмельницком Киевской области по 3 программы, в Харькове 3 программы, в Черновцах еще 2 программы.

Конкурсными требованиями к программной концепции рекомендуется размещение социально важных и информационных программ местной тематики.

Объявление о конкурсе будет опубликовано в газете "Голос Украины".

Теги: #конкурс #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию
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