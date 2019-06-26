События

12:35 26.06.2019

Пограничники не пустили в Украину депутата Госдумы РФ

1 мин читать
Пограничники не пустили в Украину депутата Госдумы РФ

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну российского политика, который 25 июня прилетел рейсом из Риги в аэропорт "Борисполь".

"Вчера вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт прибыл депутат Госдумы РФ. Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь" пограничники остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в среду.

Гражданина РФ не пропустили через государственную границу и возвратили обратным рейсом.

В сообщении не указана фамилия депутата Госдумы РФ.

Теги: #россия #украина #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 26.06.2019
ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский

ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский

13:25 26.06.2019
Кабмин обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ

Кабмин обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ

12:50 26.06.2019
В Украине в пятницу резко похолодает

В Украине в пятницу резко похолодает

12:27 26.06.2019
Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

11:22 26.06.2019
Климкин предложил отозвать приглашение ПАСЕ для наблюдения на выборах в Раду в случае подтверждения полномочий делегации РФ

Климкин предложил отозвать приглашение ПАСЕ для наблюдения на выборах в Раду в случае подтверждения полномочий делегации РФ

10:08 26.06.2019
Полиция составила админпротокол на жителя Стрыя, бросившего дымовую шашку на встрече Порошенко с избирателями

Полиция составила админпротокол на жителя Стрыя, бросившего дымовую шашку на встрече Порошенко с избирателями

10:01 26.06.2019
Потери бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине составляют около 10 млрд грн

Потери бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине составляют около 10 млрд грн

09:20 26.06.2019
Суд в Киеве отменил переименование Московского и проспекта Ватутина

Суд в Киеве отменил переименование Московского и проспекта Ватутина

01:25 26.06.2019
Вашингтон выделит Киеву $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины

Вашингтон выделит Киеву $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины

13:35 25.06.2019
Годовой доход отрасли видеоигр в Украине в 2019г вырастет до $203 млн – прогноз

Годовой доход отрасли видеоигр в Украине в 2019г вырастет до $203 млн – прогноз

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Штаб ООС сообщил о состоявшемся первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской под наблюдением ОБСЕ

Полиция сообщила о разоблачении активистов в вымогательствах за нераспростанение компромата, 9 человек задержаны

Пять украинских военных ранены, еще двое травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе

В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова

Трое украинских военных ранены, еще один травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе во вторник

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода, воевавший на стороне "ЛНР" и спонсировавший боевиков

Штаб ООС сообщил о состоявшемся первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской под наблюдением ОБСЕ

Кабмин отказался рассматривать в открытом режиме кандидатуры на глав облгосадминистраций

Мобильные операторы в 30 странах подверглись целевой кибератаке

Полиция сообщила о разоблачении активистов в вымогательствах за нераспростанение компромата, 9 человек задержаны

В начала суток боевики 15 раз обстреляли украинские позиции

Кабмин ограничил 250 штатными единицами численность сотрудников по вопросам реформ в директоратах Офиса президента

Зеленский сменил врио главы Сумской обладминистрации

Кличко решил уволить руководителей департамента строительства, "Киевзеленбуда" и КП "Центр развития городской среды"

Встреча министров обороны стран-членов НАТО проходит в штаб-квартире Альянса в Брюсселе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА