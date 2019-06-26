Пограничники не пустили в Украину депутата Госдумы РФ

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну российского политика, который 25 июня прилетел рейсом из Риги в аэропорт "Борисполь".

"Вчера вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт прибыл депутат Госдумы РФ. Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь" пограничники остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в среду.

Гражданина РФ не пропустили через государственную границу и возвратили обратным рейсом.

В сообщении не указана фамилия депутата Госдумы РФ.