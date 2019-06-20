Отец Екатерины Гандзюк настаивает на встрече с Зеленским "без камер и журналистов"

Отец погибшей активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил о необходимости проведения закрытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения хода расследования убийства его дочери.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Виктор Гандзюк в своем открытом письме главе государства в соцсети Facebook.

"Баллотируясь, Владимир, вы требовали у Петра Порошенко наказать убийц Кати. Сегодня президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите", - добавил отец активистки.

Он отмечает неудовлетворительность результатов расследования дела об убийстве его дочери. "Подписаны унизительные соглашения с исполнителями, соглашения по принуждению, потому что нет доказательств. Местная полиция их не собирала, а те, что собрала - уничтожила. В полиции никто не наказан… Исполнители получили смешные приговоры, как за кражу велосипеда. Организатор за границей, и еще не в международном розыске. Заказчики на свободе, один руководит областью, другие говорят, собираются в парламент… Будто не хватает фактов, или полномочий. Ведь нет. Как всегда, в нашем обществе не хватает политической воли. Все ждут мнения президента. Вы молчите", - написал Виктор Гандзюк.

Виктор Гандзюк призвал окружение главы государства донести до него его письмо.