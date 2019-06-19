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10:19 19.06.2019

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страны в Турции

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Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страны в Турции

Примерно 2 тонны золота из золотых запасов Венесуэлы было выставлено на торги в Турции в марте этого года, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центробанка", - пишет газета.

Золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой. Попытка не увенчалась успехом, и золото выставили на продажу повторно с еще большей скидкой. Источнику газеты неизвестно, купил ли кто-то золото в тот раз.

Золотые слитки, которые пыталась продать Венесуэла, почти наверняка попали в Венесуэлу из США в 1940-е годы в счет оплаты нефти, поставленной из Венесуэлы в период Второй мировой войны, отмечает газета.

Газета не приводит никаких доказательств связи этого золота с Венесуэлой, кроме заявлений источников.

Это золото, утверждает газета, часть отправленного властями Венесуэлы в Уганду груза объемом 7,4 тонны слитков из золотого запаса страны.

Золото в Уганду, утверждает газета, привезли двумя партиями (в 3,8 тонны и 3,6 тонны) на самолете российской чартерной компании Nordwind Airlines. По данным WSJ, золото доставили из Каракаса в аэропорт Энтеббе в Уганде, а затем переправили в компанию African Gold Refinery (AGR), занимающуюся переплавкой золота.

Затем, пишет WSJ, первую партию золота отправили в Дубай, пунктом назначения значилась Турция. Вторую партию конфисковала полиция, на слитках стояла печать Центробанка Венесуэлы, причем некоторые из печатей были стерты, рассказал газете источник в полиции. Спустя два месяца генпрокурор Уганды приказал полиции вернуть золото и отозвать своих сотрудников из AGR.

Западные СМИ еще в марте сообщали, что African Gold Refinery получила 7,4 тонны золота из Венесуэлы, часть которого конфисковала, а затем вернула полиция Уганды.

Теги: #золото #венесуэла
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