События

21:28 16.06.2019

Гройсман инициирует создание Фонда будущего - по примеру ведущих государств мира

1 мин читать
Гройсман инициирует создание Фонда будущего - по примеру ведущих государств мира

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание Фонда будущего - фонда средств, которые станут основой финансирования социальных программ, источником этих средств станут доходы от приватизации, детенизации экономики, демонополизации и деолигархизации экономики.

"Хочу создать Государственный фонд будущего, куда мы направим ресурсы от рудников, приватизации, детенизации. Сюда должны привлеченные быть средства от монополий, олигархов", - сказал глава правительства в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Гройсман отметил, что деньги пойдут на обучение детей, решения других проблем.

"Такие фонды созданы в развитых странах. И я хотел бы, чтобы такой фонд был создан в Украину", - добавил премьер-министр.

 

Теги: #гройсман #фонд_будущего
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 16.06.2019
Гройсман уверен, что при Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики

Гройсман уверен, что при Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики

19:54 16.06.2019
Гройсман: Рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату минимум вдвое

Гройсман: Рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату минимум вдвое

09:47 16.06.2019
Гройсман поздравил украинцев с днем медицинского работника

Гройсман поздравил украинцев с днем медицинского работника

07:55 16.06.2019
Гройсман поздравил украинцев с праздником Троицы

Гройсман поздравил украинцев с праздником Троицы

21:49 15.06.2019
Премьер-министр Украины поздравил молодежную сборную Украины по футболу U 20 с "золотом" чемпионата мира

Премьер-министр Украины поздравил молодежную сборную Украины по футболу U 20 с "золотом" чемпионата мира

21:11 14.06.2019
Гройсман поручил предоставить "Воде Донбасса" статус "защищенного потребителя", чтобы обеспечить стабильное электроснабжение

Гройсман поручил предоставить "Воде Донбасса" статус "защищенного потребителя", чтобы обеспечить стабильное электроснабжение

19:43 14.06.2019
Гройсман: "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения по требованию правительства

Гройсман: "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения по требованию правительства

17:39 12.06.2019
Гройсман поручил Насалику и руководству ФГИ разблокировать закупки львовского угля и сделать уголь госшахт приоритетным для госэнергокомпаний

Гройсман поручил Насалику и руководству ФГИ разблокировать закупки львовского угля и сделать уголь госшахт приоритетным для госэнергокомпаний

13:43 12.06.2019
Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в Кабмине Гройсмана

Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в Кабмине Гройсмана

12:41 12.06.2019
Гройсман поручил МЭРТ разработать механизм усовершенствования публичных закупок

Гройсман поручил МЭРТ разработать механизм усовершенствования публичных закупок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в воскресенье осуществили 9 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

В доме в центре Киева произошел взрыв

Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод по перекачке ГСМ из РФ в Луганскую область

В Донецкой области произошла авария на шахте "Торецкуголь", один шахтер погиб

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать Трампа в сдерживании Ирана

Боевики в воскресенье осуществили 9 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

На Житомирщине украинские и белорусские пограничники отыскали заблудившегося местного жителя, ушедшего в лес за грибами и ягодами

Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

В начале недели в Украине удержится жара, на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами

Полиция Киева начала производство по статье о нарушении правил безопасностипо факту взрыва на Тургеневской

Войска Асада обстреляли турецкий наблюдательный пункт на северо-западе Сирии

В России у пассажирского поезда ходу отцепился вагон

Самолет из Таллина в Вену вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА