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20:00 06.06.2019

В Киеве презентовали сборник документов "Чернобыльское досье КГБ"

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В Киеве презентовали сборник документов "Чернобыльское досье КГБ"

В Киеве презентовали книгу-сборник документов "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период ".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", книга представляет собой систематизированный сборник архивных документов на около 1 тыс. страницах.

Авторы заявляют, что в издании, прежде всего, собраны документы, освещающие модели ситуативного поведения различных групп населения Украины после обнародования информации о масштабном "ядерном бедствии" и реакцию мирового сообщества на Чернобыльскую трагедию.

Также отдельные блоки документов представляют информирование советскими органами госбезопасности соответствующих инстанций о состоянии ЧАЭС в послеаварийный период (1987-1991 годы), меры по повышению безопасной эксплуатации объекта "Укрытие", ситуацию в зоне отчуждения и протоколы заседаний Оперативной группы бюро Киевского городского комитета Компартии по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС.

Издание подготовлено Отраслевым государственным архивом Службы безопасности Украины совместно с Институтом истории НАН Украины при содействии Украинского института национальной памяти и Центра исследований освободительного движения на основе рассекреченных архивных документов Комитета государственной безопасности УССР.

В ходе презентации, директор Отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут сообщил, что сборник – это первая часть массива информации, которую планируют опубликовать. Вторая часть будет охватывать период строительства ЧАЭС и непосредственно аварии.

В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подчеркнул, что тот массив информации, который есть в архивах о ЧАЭС, настолько большой, что его хватит еще не на один проект. Также он отметил, что интерес к данной теме в последнее время растет.

Теги: #чаэс #кгб #досье
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