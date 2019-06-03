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18:59 03.06.2019

Новоназначенному гендиректору завода им. Малышева Чурсину и его семье угрожают расправой – "Укроборонпром"

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Новоназначенному гендиректору завода им. Малышева Чурсину и его семье угрожают расправой – "Укроборонпром"

 В госконцерне "Укроборонпром" обеспокоены попытками дестабилизации ситуации на ГП "Завод им.Малышева" (Харьков) в связи со сменой гендиректора предприятия и подчеркивают, что они получат немедленную правовую оценку и решительное реагирование со стороны правоохранительной системы.

Как сообщила пресс-служба госконцерна в понедельник, назначенный на днях на должность гендиректора базового предприятия бронетанкового кластера "Укроборонпрома" Александр Чурсин уже сразу после назначения столкнулся с "жестким сопротивлением экс-гендиректора завода Александра Хланя, освобожденного от должности в связи с завершением действия контракта".

Как уточняет пресс-служба, на минувшей неделе у проходной завода был организован митинг в поддержку экс-гендиректора, а им самим подан иск в Коминтерновский районный суд Харькова. "На сегодняшний день суд признал правомерность увольнения Хланя. Однако Чурсин и члены его семьи столкнулись с угрозами, которые поступают по телефону. Неизвестные обещают расправиться с Чурсиным и его семьей, если он не откажется от занимаемой должности", - акцентирует пресс-служба.

"В госконцерне убеждены, что подобный беспредел, угрозы и попытки запугать нового руководителя стратегического для украинского ОПК предприятия недопустимы, ситуация требует немедленного вмешательства правоохранителей, которые обязаны выявить злоумышленников", - подчеркивает пресс-служба, добавляя: "В свою очередь суд должен дать правовую оценку их действиям и назначить соответствующее наказание".

Пресс-служба уточняет, что соответствующее заявление уже передано в правоохранительные органы. "Кроме того, концерн требует от правоохранителей обеспечить безопасность Александра Чурсина и его семьи", - подчеркивается в сообщении.

В "Укроборонпроме" призвали экс-гендиректора предприятия "не ставить свои личные амбиции выше интересов предприятия и бронетанковой отрасли".

"Укроборонпром также предостерегает, что любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации ГП "Завод им. Малышева" получат немедленную правовую оценку и решительное реагирование со стороны правоохранительной системы", - резюмирует пресс-служба.

Как сообщалось, 29 мая "Укроборонпром" назначил Чурсина новым директором ГП Завод им. Малышева" вместо возглавлявшего предприятие с мая 2016 года Хланя в связи с завершением срока действия его трудового контракта. До этого назначения Чурсин возглавлял бронетанковый кластер "Укроборонпрома".

ГП "Завод им. Малышева" - известный в мире украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома" и является базовым предприятием бронетанкового кластера госконцерна, объединяющего около 20 предприятий бронетанковой отрасли. В числе наиболее крупных экспортных партнеров завода в последние годы - Пакистан, КНР, Таиланд.

В условиях новых вызовов обороноспособности государства "Укроборонпром" в 2015 году обнародовал планы по кратному увеличению загрузки мощностей по производству бронетехники нового поколения.

Теги: #угрозы #укроборонпром #украина
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