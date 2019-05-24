Представители МВФ на встрече с руководством Государственной судебной администрации отметили прогресс в подготовке к работе ВАКС

Руководство Государственной судебной администрации (ГСА) Украины и представители Международного валютного фонда (МВФ) обсудили вопросы начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). В МВФ считают проделанную работу результативной.

Как сообщает сайт "Судебная власть Украины", на встрече в пятницу советник юридического департамента МВФ Джонатан Памполина напомнил, что обязательство ГСА осуществить меры для начала работы ВАКС – это одно из условий выполнения Украиной обязательств, определенных в Плане мероприятий по реализации договоренностей с МВФ, разработанном во исполнение Меморандума об экономической и финансовой политике.

В свою очередь, глава ГСА Зеновий Холоднюк проинформировал о начале спецпроверки в отношении победителя конкурса на занятие вакантной должности руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко, а 21 мая объявлен конкурс на занятие должности заместителя руководителя аппарата Суда.

"На сегодняшний день для ГСА Украины вопрос обеспечения деятельности Высшего антикоррупционного суда является приоритетным. Речь идет об оказании помощи в формировании аппарата суда, проведении ремонтных работ и реконструкции помещений, обеспечении безопасности в суде. В связи с тем, что помещения, в которых будет работать Высший антикоррупционный суд, необходимо переоборудовать под его потребности, временно суд будет размещен в зданиях, где раньше был расположен Печерский районный суд Киева", - сообщил Холоднюк.

Советник юридического департамента МВФ констатировал: "Считаем результативной проведенную ГСА Украины работу в начале работы Высшего антикоррупционного суда, так как вы действительно решили в этом направлении много важных для Украины задач".