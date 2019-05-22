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00:33 22.05.2019

Кличко заявил, что "Удар" поддерживает снижение проходного барьера в Раду до 3%

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Кличко заявил, что "Удар" поддерживает снижение проходного барьера в Раду до 3%

Народные депутаты партии "Удар" поддерживают идею снижения проходного барьера в Раду до 3%, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Нардепы от "УДАРа" за снижение проходного барьера до 3% .Это - демократическая норма, которая обеспечит представительство в ВР большего спектра политических сил и интересов большего количества граждан. Подняла барьер в 5% партия (регионов четвертого президента Украины Виктора – ИФ) Януковича, чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий", - написал Кличко в своем микроблоге Твиттер.

Теги: #кличко #удар #украина #выборы #парламент
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