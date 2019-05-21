Около 3 млн человек бежали из Венесуэлы с 2015 года

Порядка 3 млн человек за последние четыре года бежали из Венесуэлы, сообщила представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиз Троссель.

По данным ООН, 460 тыс. граждан Венесуэлы подали официальные ходатайства о предоставлении им статуса беженца в соседних латиноамериканских странах. Троссель подчеркнула, что от 3-5 тыс. человек покидают страну ежедневно на фоне политического кризиса, который разразился в Венесуэле в начале этого года.