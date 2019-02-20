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16:13 20.02.2019

Крупный пожар произошел на НПЗ PDVSA

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Крупный пожар произошел на НПЗ PDVSA

Крупный пожар произошел на НПЗ Ero венесуэльской PDVSA, расположенном в штате Карабобо, сообщает агентство Efe со ссылкой на саму компанию в среду.

По данным компании, пожар произошел в зоне, где находятся резервуары с нефтью.

В коммюнике компании отмечается, что пожар стал следствием "акта саботажа, совершенного правой оппозицией".

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы и руководитель PDVSA Мануэль Кеведо, комментируя ситуацию, сообщил, что речь идет о "теракте, подрывающем нефтяную промышленность Венесуэлы, который произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп выступил с воинственными заявлениями (в отношении Венесуэлы)".

М.Кеведо отметил, что сотрудники PDVSA поддерживают бдительность и сотрудничество с вооруженными силами для защиты энергетической компании от империалистического вмешательства.

НПЗ, пострадавший от пожара, способен перерабатывать 300 тыс. баррелей нефти в сутки, отмечает Efe со ссылкой на коммюнике PDVSA.

Теги: #венесуэлла #нефть #пожар
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