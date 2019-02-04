Политика

13:44 04.02.2019

Европейские лидеры признали Гуайдо главой Венесуэлы, Италия воспрепятствовала совместному заявлению ЕС

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Европейские лидеры признали Гуайдо главой Венесуэлы, Италия воспрепятствовала совместному заявлению ЕС

Италия наложила вето на совместное заявление ЕС, в котором говорилось бы, что Евросоюз будет "поддерживать и признавать" Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы, пока не пройдут новые президентские выборы, сообщило в утреннем обзоре в понедельник издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Этот вопрос обсуждался на неформальной встрече глав МИД стран ЕС ("Гимних") в Бухаресте 31 января, где предполагалось сформулировать соответствующее заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини от имени 28 государств-членов.

"Министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрём выдвинула проект заявления, и 26 или 27 правительств поддержали его (позиция Греции была не вполне ясна присутствовавшим в зале). Тем не менее, по словам двух дипломатов, Могерини постановила, что дискуссия завершена из-за отсутствия консенсуса, и вместо этого объявила о "контактной группе", - пишет издание.

Оно также сообщает, что в течение минувших выходных предпринимались попытки разработать совместную позицию.

В воскресенье, 3 февраля, Европейская внешнеполитическая служба опубликовала совместное заявление Ф.Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров в Монтевидео 7 февраля 2019 года.

"Цель Международной контактной группы - содействовать созданию условий для политического и мирного процесса, позволяющего венесуэльцам самим определять свое будущее посредством проведения свободных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов в соответствии с конституцией страны", - говорится в этом совместном документе.

На этом фоне в понедельник лидеры ведущих стран Европы объявили о признании Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"Правительство Испании объявляет, что официально признало Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы", - заявил премьер Испании Педро Санчес в понедельник в ходе выступления в своей резиденции в Мадриде.

П.Санчес пояснил, что испанские власти исходят из того, что теперь главная задача Х.Гуайдо - организовать в Венесуэле "демократические выборы, в которых все смогут принять участие".

Великобритания отныне признаёт лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, заявил в понедельник глава британского МИД Джереми Хант.

"Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) не объявил президентские выборы в 8-дневный период, который мы установили. Поэтому Великобритания совместно с европейскими союзниками теперь признаёт Хуана Гуайдо временным законным президентом до тех пор, пока нельзя будет провести заслуживающие доверие выборы", - написал Дж.Хант в Twitter.

Почти в одно время о признании Х.Гуайдо законным лидером Венесуэлы заявили также власти Германии, Франции, Австрии, Швеции.

Х.Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Х.Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.

Теги: #ес #венесуэлла #гуайдо
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