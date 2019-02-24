Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в отношении тех, кто препятствует восстановлению демократии в Венесуэле, Соединенными Штатами будут предприняты "действия", не уточнив, какие именно.

"США предпримут действия против тех, кто препятствует мирному восстановлению демократии в Венесуэле", - написал он в своем Twitter.

Дипломат добавил: "Сейчас настало время действовать в поддержку нужд отчаявшегося венесуэльского народа. Мы солидарны с теми, кто продолжает борьбу за свободу".

М.Помпео в другом сообщении в Twitter заявил, что США "осуждают нападения на мирных жителей в Венесуэле, совершенные головорезами Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ)".

"Эти нападения привели к гибели людей и ранениям. Мы глубоко сочувствуем семьям тех, кто погиб в результате этих преступных деяний. Мы присоединяемся к их требованию добиться справедливости", - подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что "в то время как (провозгласивший себя президентом лидер оппозиции Венесуэлы Хуан - ИФ) Гуайдо руководит усилиями по получению венесуэльским народом помощи, Мадуро посылает вооруженные банды атаковать невинных людей".

"Мы осуждаем отказ Мадуро принять гуманитарную помощь Венесуэле. Что этот за больной тиран, который мешает доставить продукты голодным людям? Зрелище горящих грузовиков с грузом помощи вызывает тошноту!", - заявил М.Помпео.

Он призвал силы безопасности Венесуэлы пропустить через границу гуманитарную помощь от иностранных государств.

"Завтра будет новый день. Это возможность для сил безопасности Венесуэлы поступить правильно и позволить гуманитарной помощи прибыть в страну", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США.

Госдепартамент США также приветствовал усилия латиноамериканских стран - Колумбии и Бразилии, направленные на помощь гражданам Венесуэлы, и поблагодарил их за приверженность демократии.

В субботу были предприняты несколько попыток прорвать кордоны венесуэльской армии и сил безопасности на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией для ввоза в страну гуманитарной помощи.

В результате столкновений между силами правопорядка и сторонниками доставки помощи погибли, по данным различных источников, четыре демонстранта. Также, по разным данным, от 200 до 350 человек получили ранения.

Армия и полиция применяли против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. На колумбийской границе три грузовика с гумпомощью были сожжены.

Власти Колумбии сообщили, что не менее трех венесуэльских пограничников перебежали на колумбийскую территорию с просьбой предоставить им убежище. В то же время британская "Гардиан" пишет, что число перебежчиков достигло 60.

В то же время, согласно заявлению МИД Бразилии, двум грузовикам с гуманитарной помощью - медикаментами и продуктами питания, все-таки удалось пересечь границу в районе города Пакарайма в штате Рорайма.

"Два первых грузовика, отправленных Бразилией, пересекли границу и попали на территорию соседней страны без инцидентов во время прохода", - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщил в ночь на воскресенье президент Колумбии Иван Дуке, в понедельник для обсуждения ситуации в Венесуэле в колумбийской столице Боготе соберется Группа Лимы. Во встрече примет участие Х.Гуайдо, о чем он сам сообщил на пресс-конференции. Он находится в Колумбии, несмотря на запрет покидать территорию Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Венесуэла объявила о разрыве дипотношений с Колумбией и потребовала от колумбийских дипломатов покинуть страну в 24 часа.