Политика

15:40 03.02.2019

Контактная группа ЕС и Латинской Америки по Венесуэле соберется на первую встречу 7 февраля в Монтевидео

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Контактная группа ЕС и Латинской Америки по Венесуэле соберется на первую встречу 7 февраля в Монтевидео

Контактная группа по Венесуэле, созданная странами ЕС и рядом государств Латинской Америки, проведет свое первое заседание 7 февраля в столице Уругвая Монтевидео, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса.

Заседание пройдет на министерском уровне.

"Контактная группа нацелена на то, чтобы создать условия для политического и мирного прогресса, который позволит венесуэльцам определить собственное будущее в соответствии с конституцией - через свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы", - отмечается в заявлении.

31 января Ф.Могерини объявила о создании этой группы по Венесуэле: в нее вошли Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Эквадор, Уругвай, Коста-Рика и Боливия, а координировать структуру будет ЕС.

Целью группы, отмечала Ф.Могерини, является выработка в 90-дневный период мирного и демократического решения ситуации в Венесуэле. "В таком случае контактная группа завершит свою работу", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Теги: #ес #венесуэлла
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