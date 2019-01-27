События

08:52 27.01.2019

Военный атташе посольства Венесуэлы в США объявил о переходе на сторону оппозиции

1 мин читать
Военный атташе посольства Венесуэлы в США объявил о переходе на сторону оппозиции

Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Сильва объявил о том, что признает венесуэльским президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает в субботу (в ночь на воскресенье) американский испаноязычный телеканал EVTV, работающий из штата Флорида.

"Я выражаю приверженность плану действий исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо, который может покончить с узурпацией исполнительной власти, инициировать переходный период к новому правительству и проведению свободных и прозрачных выборов для всех венесуэльцев, которые захотят в них участвовать", - заявил он.

Видеозапись, на которой Х.Сильва запечатлен сидящим в военной форме в рабочем кабинете на фоне венесуэльского флага и портретов национального героя Симона Боливара, также распространена через сервис Youtube.

Некоторые СМИ утверждаю, что атташе сделал это заявление в посольстве - сидя в своем кабинете.

Это - первый известный случай, когда венесуэльский дипломат объявил о переходе на сторону Х.Гуаидо.

Пресс-секретарь Совета по нацбезопасности США Гарретт Маркис, в свою очередь, приветствовал решение венесуэльского атташе.

"Это пример того, что роль военных - защищать конституционный порядок, а не поддерживать диктаторов или репрессировать собственный народ. Нужно призывать других (дипломатов Венесуэлы - ИФ) поступать так же", - написал он в Twitter.

Теги: #атташе #сша #венесуэлла
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Военный атташе посольства Венесуэлы в США объявил о переходе на сторону оппозиции

США не намерены закрывать посольство в Венесуэле

США завершили вывод дипломатического персонала из Венесуэлы

Минфин США пообещал добиваться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"

Помпео в СБ ООН призывает мировое сообщество признать Гуаидо президентом Венесуэлы

Совбез ООН одобрил предложенную США повестку заседания, посвященную ситуации в Венесуэле

Госслужащих США попросили вернуться к работе после завершения "шатдауна"

Трамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительства

Арестован экс-советник Трампа Стоун, его обвиняют в давлении на свидетелей и препятствованию правосудию

Белый дом готовит проект об объявлении чрезвычайного положения в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Несколько японских компаний получили письма с подозрительным порошком, предположительно, цианидом

Гололед, туман и налипание мокрого снега ожидается в первой половине дня воскресенья

Гололед, туман и налипание мокрого снега ожидается в первой половине дня воскресенья

В Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции

В Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции

За минувшие сутки боевики десять раз открывали огонь по позициям ВСУ

В Украине в 2019 появятся 45 мобильных групп полиции для противодействия домашнему насилию

"Желтые жилеты" не смогли провести "желтую ночь" в Париже

В Киеве пресечена деятельность организаторов нелегального игорного бизнеса

69 тыс. "желтых жилетов" приняли участие в одиннадцатой субботе протеста во Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА