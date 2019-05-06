Заключительная часть "Мстителей" собрала более $2 млрд за рекордный срок

Кинофильм "Мстители: Финал" стал вторым самым кассовым в истории и собрал около $2,19 млрд спустя всего 11 дней после выхода в мировой прокат, показали предварительные подсчеты студии Walt Disney Co.

Заключительная часть "Мстителей" преодолела отметку в $2 млрд за 11 дней, тогда как самому кассовому фильму в истории - картине "Аватар" - потребовалось для этого 47 дней, сообщает агентство Dow Jones.

По данным сайта Box Office Mojo, "Мстители: Финал" стали пятым фильмом, собравшим в прокате $2 млрд. Сборы в США и Канаде составили около $619,7 млн. Общие сборы в России и странах СНГ за неделю достигли практически 2,2 млрд рублей, согласно неофициальным данным портала kinobusiness.com.

Очевидные шансы финальной части "Мстителей" побить рекорд "Аватара" и стать самым кассовым фильмом в истории в основном объясняются интересом зарубежной аудитории. Сборы картины в зарубежном прокате достигли $1,5 млрд, при этом $576 млн пришлось на Китай, где фильм установил рекорд среди зарубежных картин, сообщается на сайте Disney.

Чтобы занять первое место по сборам в США и Канаде, "Мстителям" нужно собрать больше $936 млн. Именно столько принес в 2015 году кинотеатрам седьмой эпизод саги "Звездные войны" - "Пробуждение силы".

"Мстители: Финал" рассказывает о противостоянии оставшихся в живых членов команды Мстителей и их союзников и могущественного титана Таноса.

Премьера заключительной части в России состоялась 29 апреля, на 4 дня позже мирового проката.