Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в Северной Америке рекордные $127 млн за прошлый уик-энд

Мультфильм киностудии The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" стал лидером проката в Северной Америке, собрав около $127 млн, что является рекордным дебютным показателем для анимационного фильма, выпущенного не в летний сезон, пишет MarketWatch.

За пределами США и Канады кассовые сборы мультфильма в первый уик-энд составили $350,2 млн. Это самый высокий дебютный показатель в истории анимационных фильмов в мире.

Дебютный результат также стал лучшим для студии Walt Disney Animation.

Мультфильм вышел в прокат за неделю до Дня благодарения в США. Первая часть картины, вышедшая на экраны 6 лет назад, стартовала в прокате в праздничную неделю и заработала $93 млн за пять дней и $67 млн за трехдневный уик-энд. Она оставалась в десятке лидеров по кассовым сборам в течение 17 недель и в итоге заработала $1,27 млрд.

Второе место в североамериканском прокате занял кинофильм "Ford против Ferrari", рассказывающий о противостоянии двух автомобильных концернов, который за вторые выходные заработал $16 млн.

На третьем месте разместилась биографическая драма "Прекрасный день по соседству" с Томом Хэнксом в роли телеведущего Фреда Роджерса.